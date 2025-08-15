Завоз Ferrari для россиянина: полиция разоблачила экс-чиновника оборонного предприятия (фото)

Бывший украинский чиновник помог гражданину РФ завладеть суперкаром Ferrari Roma. Недешевое авто завезли в Украину во время действия нулевой растаможки.

Related video

Купе Ferrari Roma 2020 года за $221 тыс. стало самой дорогой моделью, которую завезли в Украину в период действия бесплатной растаможки авто в 2020 году. Оказалось, что суперкар предназначался для гражданина России, а в схеме задействован адвокат и бывший временно исполняющий обязанности директора госпредприятия Министерства обороны. Об этом сообщает Национальная полиция.

Цена Ferrari Roma составила 221 тыс. долларов Фото: Национальная полиция

Суперкар Ferrari Roma завезли в Украину 3 мая 2022 года, зарегистрировали на подставное лицо и уже 7 мая вывезли в Париж.

Следствие установило, что в ЕС недешевое авто передали в пользование по доверенности гражданину РФ. Именно россиянин оплатил Ferrari Roma в автосалоне в Германии перед доставкой автомобиля в Украину, а бывший чиновник внес лишь 1500 евро.

Авто очень быстро вывезли из Украины Фото: Национальная полиция

Подозреваемый же выступил владельцем суперкара лишь формально и даже не был знаком с гражданином России. По данным Офиса Генпрокурора, из-за такой схемы удалось избежать сверх обязательных платежей на более 63 000 евро.

Важно

Легенда 70-х: в Киеве заметили раритетный коллекционный Porsche известного депутата (фото)

Кроме того, отмечается, что чиновник не внес суперкар Ferrari Roma в свою декларацию за 2022 год. Кроме того, выявлены другие факты недостоверного декларирования.

Фигуранту дела грозит заключение на срок до 2 лет Фото: Национальная полиция

Следователи сообщили экс-чиноинику о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет и запрет занимать определенные должности. На Ferrari Roma, который находится за пределами Украины, наложен арест и действует запрет на его отчуждение.

По информации сайта "Цензор.нет", речь идет о Валентине Слободянюке, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия Минобороны "Оборонавторемсервис".

Ранее Фокус сообщал, что таможня не пустила в Украину знаменитый суперкар Lamborghini.

Также мы писали, что в Украине упростили торговлю авто — их уже не надо ставить на учет в МВД и ТЦК.