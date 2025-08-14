Без учета в ТЦК и МВД: в Украине упростили продажу автомобилей

Кабинет министров упростил продажу авто с пробегом. Теперь торговые организации не должны регистрировать транспортные средства в сервисных центрах МВД или ТЦК.

Соответствующий закон Верховная Рада проголосовала в конце прошлого года, а теперь правительство приняло постановление, которое вводит его в действие. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Новые правила позволяют организациям, которые продают авто (автосалоны, площадки по продаже машин), выкупать подержанные автомобили не как транспортные средства, а как товар. На практике это значит, что "промежуточная" постановка авто на учет в сервисном центре МВД и ТСК и СЦ уже не нужна.

Важно

Таким образом правительство облегчило жизнь, прежде всего, торговцам авто с пробегом и дилерам, у которых действует схема trade-in (обмен старого авто на новое с доплатой). Ранее они должны были сначала регистрировать авто на себя, а затем снимать с учета перед продажей. Из-за этого рынок подержанных авто в Украине на 99% находился в тени и государство недополучало налоги.

Стоит отметить, что аналогичные правила торговли авто с пробегом уже давно действуют в США, Канаде и странах Евросоюза. Дилеры скупают подержанные машины без постановки на учет, а регистрируют их уже покупатели.

