В Украине хотят предоставить больше времени для оплаты штрафов за нарушение ПДД

Оплатить штраф за нарушение ПДД в Украине можно будет в течение 15 дней. Увеличить сроки оплаты предлагает Кабинет министров.

Правительство подготовило соответствующий проект закона №13614, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Законопроект увеличивает срок оплаты штрафа за нарушение Правил дорожного движения с 10 до 15 календарных дней. Кроме того, срок исполнения постановления в случае неуплаты возрастает с 30 дней до 3 месяцев.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что срок оплаты штрафа в 10 дней короче, чем для других исполнительных документов в Украине. После завершения этого срока сумма штрафа возрастает вдвое. Примечательно, что в случае обжалования постановления уже дается срок в 15 дней.

Отмечается, что увеличение срока оплаты позволит обеспечить неотвратимость наказания за нарушение ПДД и при этом уменьшит нагрузку на судебную систему Украины. К тому же, это уменьшит количество случаев оплаты увеличенных вдвое штрафов, то есть облегчит жизнь водителям.

