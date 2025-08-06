Водительские права и техпаспорт стали бесплатными для отдельной категории граждан Украины
Восстановление водительских прав и техпаспорта на авто стало бесплатным для граждан Украины, пострадавших от войны. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
Соответствующее решение принял сегодня, 6 августа, Кабинет министров. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
"Мы должны быть чувствительными к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны. Сегодня Правительство приняло решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", — отметила Юлия Свириденко.
Премьер подчеркнула, что речь идет именно о водительских правах и техпаспорте, которые были потеряны из-за российских обстрелов. Это решение призвано уменьшить бюрократические барьеры для лиц, пострадавших от войны.
Как получить водительское удостоверение или техпаспорт бесплатно
Министр внутренних дел Игорь Клименко раскрыл в Telegram детали процедуры восстановления водительских прав или свидетельства о регистрации авто бесплатно. Пострадавшие от российской агрессии освобождаются от уплаты за пластиковые бланки документов и их изготовление.
Чтобы восстановить водительские права или техпаспорт, гражданин должен получить от следователя документ, подтверждающий статус потерпевшего лица. С ним нужно обратиться в любой стационарный или мобильный сервисный центр МВД, где обращение обработают и оформят документы.
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