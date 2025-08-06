Водительские права и техпаспорт стали бесплатными для отдельной категории граждан Украины

Восстановление водительских прав и техпаспорта на авто стало бесплатным для граждан Украины, пострадавших от войны. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

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Соответствующее решение принял сегодня, 6 августа, Кабинет министров. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Мы должны быть чувствительными к потребностям тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны. Сегодня Правительство приняло решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", — отметила Юлия Свириденко.

Премьер подчеркнула, что речь идет именно о водительских правах и техпаспорте, которые были потеряны из-за российских обстрелов. Это решение призвано уменьшить бюрократические барьеры для лиц, пострадавших от войны.

Важно

Как восстановить водительское удостоверение, если его нет в "Дії" или Кабинете водителя

Как получить водительское удостоверение или техпаспорт бесплатно

Министр внутренних дел Игорь Клименко раскрыл в Telegram детали процедуры восстановления водительских прав или свидетельства о регистрации авто бесплатно. Пострадавшие от российской агрессии освобождаются от уплаты за пластиковые бланки документов и их изготовление.

Чтобы восстановить водительские права или техпаспорт, гражданин должен получить от следователя документ, подтверждающий статус потерпевшего лица. С ним нужно обратиться в любой стационарный или мобильный сервисный центр МВД, где обращение обработают и оформят документы.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине возобновили регистрацию автомобилей.

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