В Украине появился новый Audi Q5 2025: подробности и цены (фото)

Новый Audi Q5 третьего поколения вышел на украинский рынок. Премиальный кроссовер предлагается в бензиновых и дизельных модификациях мощностью до 367 сил.

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Первые кроссоверы Audi Q5 в Украине уже появились в автосалонах. Их фото опубликовали на страницах дилеров в Instagram.

Кроссовер стал больше и просторнее

Новый Audi Q5 подрос в размерах и стал элегантнее на вид. В Украине доступны как стандартная модель, так и купе-кроссовер Audi Q5 Sportback.

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В салоне теперь может быть установлено до трех экранов на передней панели. Салон стал просторнее, а объем багажника составляет 515 л в стандартном Audi Q5 и 470 л — в Sportback.

Модель доступна в бензиновых и дизельных версиях мощностью от 204 до 367 сил Фото: instagram.com/audi_lviv

Базовая комплектация Audi Q5 2025 расширена и включает бесключевой доступ, климат-контроль, электропривод двери багажника, навигацию, парктроник, круиз-контроль, беспроводную зарядку смартфонов и набор систем безопасности.

На передней панели могут установить до трех экранов Фото: Audi

Цена Audi Q5 в Украине стартует с 2 535 228 гривен за вариант с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 204 л.с. Версия с 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем стоит 2 586 167 гривен, а заряженный кроссовер Audi SQ5 с 3,0-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 367 л.с. обойдется в 3 624 549 гривен.

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