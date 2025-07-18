На украинский рынок выходит новый Volkswagen Transporter T7: цены и версии (фото)

В Украине стартуют продажи Volkswagen Transporter T7. Коммерческая модель доступна в грузовых и пассажирских версиях и оснащена знакомым 2,0-литровым дизелем.

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Новый Volkswagen Transporter в Украине заметно подорожал и сейчас старший VW Crafter даже несколько дешевле. Об этом сообщается на сайте Auto.ria.

Так, грузовой фургон Volkswagen T7 Kasten Pro стоит от 1 838 122 гривен. Грузо-пассажирская версия VW T7 Kombi обойдется минимум в 1 984 370 гривен, а восьмиместный пассажирский Volkswagen Caravelle T7 оценили в 2 318 650 гривен.

Модель предлагают в грузовом или пассажирском исполнении Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Transporter может быть отделан тканью и экокожей. Коммерческое авто получило цифровой щиток приборов и большой тачскрин.

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Как и прежде, линейка Volkswagen Transporter довольно широкая и разнообразная. Модель выпускается в версиях длиной 5,05 и 5,45 м с объемом грузового отсека от 5,8 до 9 кубометров.

В салоне установили два дисплея Фото: Volkswagen

На данный момент новый Volkswagen Transporter в Украине предлагается только с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП.

За доплату в 100 тыс. гривен можно заказать полный привод. Примечательно, что новый Volkswagen T7 также выпускается в гибридном и электрическом исполнении.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел новый семиместный кроссовер Peugeot 5008.

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