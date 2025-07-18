На український ринок виходить новий Volkswagen Transporter T7: ціни та версії (фото)

В Україні стартують продажі Volkswagen Transporter T7. Комерційна модель доступна у вантажних та пасажирських версіях і оснащена знайомим 2,0-літровим дизелем.

Related video

Новий Volkswagen Transporter в Україні помітно подорожчав і наразі старший VW Crafter навіть дещо дешевший. Про це повідомляється на сайті Auto.ria.

Так, вантажний фургон Volkswagen T7 Kasten Pro коштує від 1 838 122 гривень. Вантажо-пасажирська версія VW T7 Kombi обійдеться мінімум у 1 984 370 гривень, а восьмимісний пасажирський Volkswagen Caravelle T7 оцінили в 2 318 650 гривень.

Модель пропонують у вантажному або пасажирському виконанні Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Transporter може бути оздоблений тканиною та екошкірою. Комерційне авто отримало цифровий щиток приладів та великий тачскрін.

Важливо

VW Tiguan на максималках: в Україні з'явився новий сімейний кросовер Volkswagen (фото)

Як і раніше, лінійка Volkswagen Transporter доволі широка і різноманітна. Модель випускають у версіях завдовжки 5,05 та 5,45 м із об’ємом вантажного відсіку від 5,8 до 9 кубометрів.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Volkswagen

Наразі новий Volkswagen Transporter в Україні пропонують лише із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП.

За доплату в 100 тис. гривень можна замовити повний привід. Примітно, що новий Volkswagen T7 також випускають у гібридному та електричному виконанні.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов новий семимісний кросовер Peugeot 5008.

Також Фокус писав про електричний сімейний мінівен Kia за $21 000.