В Україні з'явився новий семимісний кросовер Peugeot — комплектації та ціни (фото)

На український ринок виходить новий Peugeot 5008 третього покоління. Сімейний кросовер дебютував у багато оснащених версіях із бензиновим турбомотором.

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Кросовер Peugeot 5008 2025 уже приїхав до нашої країни. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Peugeot в Україні.

Модель дебютувала зі 180-сильним турбомотором Фото: Peugeot

Новий Peugeot 5008 залишається старшим братом моделі 3008, тому дуже схожий з нею за дизайном. Кросовер дещо підріс у розмірах – до 4,79 м завдовжки при колісній базі 2,9 м.

Салон Peugeot 5008 витриманий у фірмовій стилістиці i-Cockpit – із компактним кермом та високо розташованим вигнутим дисплеєм із діагоналлю 21 дюйм. Крім того, кросовер отримав програмовані сенсорні кнопки i-Toggles.

На передній панелі встановлено вигнутий 21-дюймовий екран Фото: Peugeot

Усі Peugeot 5008 в Україні будуть семимісними. Кросовер став просторішим, а об’єм його багажника становить 348 л із трьома рядами крісел, 916 л – із двома та 2232 л – із одним.

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Новий Peugeot 5008 дебютував у версії з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 сил та 8-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,1 с та розвинути 215 км/год, а середня витрата пального становить 7,9 л на 100 км. Також є система контролю зчеплення Grip Control.

Кросовер став просторішим Фото: Peugeot

Ціна Peugeot 5008 в Україні стартує з 1 503 000 гривень за варіант Allure. Стартова комплектація включає 19-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, підігрів сидінь, набір систем безпеки, датчики дощу та світла.

Об'єм багажника складає 348-2232 л Фото: Peugeot

Версія GT (від 1 674 200 гривень) додає адаптивний круїз-контроль, електропривід крісел і дверей багажника, функцію масажу, підігрів задніх сидінь і керма.

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