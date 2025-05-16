На український ринок виходить недорогий пікап з тяговитим і економічним дизелем (фото)

В Україні з’явиться новий Peugeot Landtrek 2025. Рамний пікап пройшов модернізацію та отримав новий потужніший двигун.

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Подробиці оновленого Peugeot Landtrek з'явилися на офіційному сайті бренду.

Пікап Peugeot Landtrek 2025 пізнається за новими решіткою радіатора та переднім бампером. Крім того, пікап отримав сучасний логотип Peugeot. Вантажопідйомність авто становить 1070-1085 кг.

Пікап отримав новий 200-сильний турбодизель Фото: Peugeot

У салоні Peugeot Landtrek з’явилися нове кермо, цифровий щиток приладів та великий 10-дюймовий тачскрін.

Базовий пікап Peugeot Landtrek вартістю від 1 483 900 гривень оснащений центральним замком, електросклопідіймачами, кондиціонером, 4 подушками безпеки, ESP, аудіосистемою та Bluetooth.

У салоні встановили цифрову панель приладів і 10-дюймовий тачскрін Фото: Peugeot

Новий Peugeot Landtrek Allure вартістю від 1 741 600 гривень додає 18-дюймові литі диски, шкіряний салон, безключовий доступ, камери кругового огляду, двозонний клімат-контроль.

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Пікап Peugeot Landtrek в Україні тепер пропонують із новим 2,2-літровим турбодизелем Multijet, який розвиває 200 к. с. та до 450 Н∙м. Примітно, що він доступний не лише з 6-ступінчастою механічною КПП, але і з 8-ступінчастим автоматом. Розгін до 100 км/год тепер займає 10,1-13 с, а середня витрата пального становить 8,4-9,2 л/100 км.

Вантажопідйомність пікапа перевищує тонну Фото: Peugeot

Усі Peugeot Landtrek 2025 мають повний привід зі знижувальною передачею, блокування заднього диференціалу та систему допомоги на спуску. Версія з автоматичною КПП також отримала набір режимів для різних типів бездоріжжя.

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