На украинский рынок выходит недорогой пикап с тяговитым и экономичным дизелем (фото)

В Украине появится новый Peugeot Landtrek 2025. Рамный пикап прошел модернизацию и получил новый более мощный двигатель.

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Подробности обновленного Peugeot Landtrek появились на официальном сайте бренда.

Пикап Peugeot Landtrek 2025 узнается по новой решетке радиатора и переднему бамперу. Кроме того, пикап получил современный логотип Peugeot. Грузоподъемность авто составляет 1070-1085 кг.

Пикап получил новый 200-сильный турбодизель Фото: Peugeot

В салоне Peugeot Landtrek появились новый руль, цифровой щиток приборов и большой 10-дюймовый тачскрин.

Базовый пикап Peugeot Landtrek стоимостью от 1 483 900 гривен оснащен центральным замком, электростеклоподъемниками, кондиционером, 4 подушками безопасности, ESP, аудиосистемой и Bluetooth.

В салоне установили цифровую панель приборов и 10-дюймовый тачскрин Фото: Peugeot

Новый Peugeot Landtrek Allure стоимостью от 1 741 600 гривен добавляет 18-дюймовые литые диски, кожаный салон, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль.

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Кроссоверы, гибриды и электрокар: в Украине дебютировали новые Citroen, Opel и Peugeot (фото)

Пикап Peugeot Landtrek в Украине теперь предлагается с новым 2,2-литровым турбодизелем Multijet, который развивает 200 л.с. и до 450 Н∙м. Примечательно, что он доступен не только с 6-ступенчатой механической КПП, но и с 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 10,1-13 с, а средний расход топлива составляет 8,4-9,2 л/100 км.

Грузоподъемность пикапа превышает тонну Фото: Peugeot

Все Peugeot Landtrek 2025 имеют полный привод с понижающей передачей, блокировку заднего дифференциала и систему помощи на спуске. Версия с автоматической КПП также получила набор режимов для различных типов бездорожья.

Между прочим, на украинский рынок официально вышли электромобили Zeekr. Продавать будут седаны, кроссоверы и минивэны.

Также Фокус писал, что в Украине презентовали электрокроссовер BMW с запасом хода 700 км.