В Украине появился новый семиместный кроссовер Peugeot — комплектации и цены (фото)

На украинский рынок выходит новый Peugeot 5008 третьего поколения. Семейный кроссовер дебютировал в богато оснащенных версиях с бензиновым турбомотором.

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Кроссовер Peugeot 5008 2025 уже приехал в нашу страну. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте Peugeot в Украине.

Модель дебютировала со 180-сильным турбомотором Фото: Peugeot

Новый Peugeot 5008 остается старшим братом модели 3008, поэтому очень схож с ней по дизайну. Кроссовер несколько подрос в размерах — до 4,79 м в длину при колесной базе 2,9 м.

Салон Peugeot 5008 выдержан в фирменной стилистике i-Cockpit — с компактным рулем и высоко расположенным изогнутым дисплеем с диагональю 21 дюйм. Кроме того, кроссовер получил программируемые сенсорные кнопки i-Toggles.

На передней панели установлен изогнутый 21-дюймовый экран, который имеет Фото: Peugeot

Все Peugeot 5008 в Украине будут семиместными. Кроссовер стал просторнее, а объем его багажника составляет 348 л с тремя рядами кресел, 916 л — с двумя и 2232 л — с одним.

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Новый Peugeot 5008 дебютировал в версии с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 сил и 8-ступенчатым автоматом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,1 с и развить 215 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,9 л на 100 км. Также есть система контроля сцепления Grip Control.

Кроссовер стал просторнее Фото: Peugeot

Цена Peugeot 5008 в Украине стартует с 1 503 000 гривен за вариант Allure. Стартовая комплектация включает 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, подогрев сидений, набор систем безопасности, датчики дождя и света.

Объем багажника составляет 348-2232 л Фото: Peugeot

Версия GT (от 1 674 200 гривен) добавляет адаптивный круиз-контроль, электропривод кресел и дверей багажника, функцию массажа, подогрев задних сидений и руля.

Между прочим, на украинский рынок вышел и доступный рамный пикап Peugeot с тяговитым дизелем.

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