Поверненння легенди: Peugeot представила 280-сильного конкурента Mini Cooper (фото)

Peugeot 208 отримав заряджену версію GTi. Вперше в історії заряджений хетчбек французького бренду став електромобілем.

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Peugeot відроджує знамениту спортивну лінійку GTi. Заряджений хетчбек Peugeot 208 GTi, який кине виклик електричному Mini Cooper JCW та Alpine A290 GT, представили у французькому Ле-Мані напередодні старту знаменитих 24-годинних перегонів. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

280-сильний хетчбек стартує до сотні за 5,7 с Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot e-208 GTi (саме так назвали модель) отримав силову установку від FIAT 600e Abarth та Alfa Romeo Junior Veloce. Його електромотор на передній вісі розвиває 280 к. с. та 345 Н∙м.

Хетчбек Peugeot e-208 GTi здатен розігнатися до сотні за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску авто, а кермо зробили гострішим.

Салон оздобили екошкірою та алькантарою Фото: Stellantis

Батарея Peugeot 208 на 54 кВт∙год залишилася стандартною, проте її доповнили новим програмним забезпеченням від гоночного гібрида Peugeot 9X8. Запас ходу становить 350 км, а швидка (потужністю 100 кВт) зарядка на 80% займає 30 хвилин.

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Новий Peugeot e-208 GTi відрізняється від стандартного хетчбекa агресивнішою передньою частиною, обвісом, спойлером та особливим декором. Кузов занизили, а колісні арки розширили. Також встановлено 18-дюймові диски із шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, а діаметр передніх гальмівних дисків зріс до 355 мм.

Хетчбек отримав спортивні сидіння Фото: Stellantis

Салон Peugeot 208 оздобили екошкірою та алькантарою з яскраво-червоними акцентами. Встановлено спортивні кермо та крісла в стилі знаменитого Peugeot 205 GTi, а в цифровій панелі приладів та мультимедійній системі змінено графіку.

Між іншим, нещодавно презентували доступний спортивний кросовер FIAT за ціною Duster.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили заряджений хетчбек на базі Chevrolet Aveo.