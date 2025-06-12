Maserati на мінімалках: дебютував спортивний італійський кросовер за ціною Duster (фото)

Презентовано новий FIAT Pulse Abarth. Недорога модель вирізняється яскравим дизайном, багато оснащена і доволі швидка.

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Заряджена версія FIAT Pulse стала першим кросовером від Abarth. Тепер модель пройшла оновлення і дебютувала в Бразилії, а її подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Кросовер стартує до сотні за 7,6 с Фото: Stellantis

Новий FIAT Pulse Abarth пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною в стилістиці Maserati. Кросовер отримав "пащу" решітки радіатора та агресивніший передній бампер. Також встановили нові 18-дюймові диски і додали червоного декору. Заднє скло прикрите спойлером.

Недороге авто досить багато оснащене Фото: Stellantis

У салоні FIAT Pulse Abarth встановили шкіряні спортивні сидіння. Внутрішнє оздоблення покращили, а також додали вставок "під карбон" та червоних акцентів.

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Комплектація FIAT Pulse Abarth багатша, аніж у стандартної моделі – є панорамний дах, безключовий доступ, цифровий щиток приладів, 10,1-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, камера, парктронік, датчики дощу та світла, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Stellantis

Новий FIAT Pulse Abarth зберіг 1,3-літровий турбомотор потужністю 185 к. с., який здатен працювати на бензині або етанолі. Із 6-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год. Ціна FIAT Pulse Abarth в Бразилії становить 158 тис. реалів ($24 500) — на рівні Renault Duster.

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