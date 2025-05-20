FIAT показав стильний і недорогий кросовер для бездоріжжя (фото)

Знаменитий FIAT Panda 4X4 отримав сучасного наступника. Кросовер оснастили нестандартною електрифікованою установкою.

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Повнопривідний варіант отримав новий доступний кросовер FIAT Grande Panda. Поки це концепт, який презентували в Італії, але кросовер повинен стати серійним.

Авто отримало позашляхові шини і багажник на даху Фото: Stellantis

Новий FIAT Grande Panda 4X4 отримав електрифіковану повнопривідну установку від Jeep Avenger 4xe та Alfa Romeo Junior. Вона складається з 1,2-літрового бензинового турбомотора на 136 к. с. та двох 28-сильних електромоторів, один із яких встановлений на задні вісі.

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Характеристики FIAT Grande Panda 4X4 тримають у секреті, але відомо, що на інших моделях із цією установкою повний привід постійно активований до 30 км/год та може за потреби вмикатися на швидкості до 90 км/год. Також є набір режимів для різних типів бездоріжжя.

Кросовер FIAT Grande Panda 4X4 відрізняється від стандартної моделі додатковою світлодіодною оптикою, позашляховими шинами на сталевих дисків та багажником на даху. Його кліренс збільшили, а двері прикрасили графікою з написом Panda.

Раніше Фокус розповідав про недорогий седан FIAT із великим багажником.

Також ми писали, що аналогічний позашляховий кросовер показали і в Renault.