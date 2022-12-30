Fiat повертає на конвеєр свій найдоступніший кросовер (фото)

Компактний Fiat Panda 4X4 випускається з 2011 року і вже застарів, але попит на недорогу модель залишається стабільно високим. Її випускатимуть до 2026 року.

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Повнопривідний Fiat Panda 4X4 повернеться у виробництво. Керівництво італійського автогіганта вирішило відновити випуск своєї компактної й доступної моделі підвищеної прохідності. Про це СЕО Fiat Олів'є Франсуа повідомив сайт Passione Auto Italiane.

[ + – ] Кросовер зняли з виробництва минулого літа Фото: Fiat

Виробництво Fiat Panda 4X4 припинили минулого літа, хоча стандартний хетчбек Panda залишився на конвеєрі. Серед причин називалися дефіцит автокомпонентів та похилий вік моделі.

Fiat Panda презентували ще у 2011 році й він уже не відповідає сучасним нормам безпеки. У 2018 році модель отримала незадовільну оцінку 0 зірок у краш-тесті EuroNCAP.

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Проте, модель має певний попит — у 2022 році продано 95 449 Panda, що більше, ніж, наприклад, Fiat 500. Версія 4X4 також популярна, адже це один з небагатьох повнопривідних кросоверів А-класу в Європі. Автомобіль відносно недорогий, коштує від 17 000 євро.

[ + – ] Попит на модель залишається стабільно високим Фото: Fiat

Тому у 2023 році виробництво моделі відновлять. Найімовірніше, кросовер Fiat збереже 0,9-літровий 85-сильний турбомотор TwinAir.

Тим часом у розробці вже новий Fiat Panda. Він з'явиться в 2024 році і стане електрокаром, як новий Fiat 500. З усім тим, нинішню модель планують паралельно випускати до 2026 року.

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