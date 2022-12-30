Fiat повертає на конвеєр свій найдоступніший кросовер (фото)
Компактний Fiat Panda 4X4 випускається з 2011 року і вже застарів, але попит на недорогу модель залишається стабільно високим. Її випускатимуть до 2026 року.
Повнопривідний Fiat Panda 4X4 повернеться у виробництво. Керівництво італійського автогіганта вирішило відновити випуск своєї компактної й доступної моделі підвищеної прохідності. Про це СЕО Fiat Олів'є Франсуа повідомив сайт Passione Auto Italiane.
Виробництво Fiat Panda 4X4 припинили минулого літа, хоча стандартний хетчбек Panda залишився на конвеєрі. Серед причин називалися дефіцит автокомпонентів та похилий вік моделі.
Fiat Panda презентували ще у 2011 році й він уже не відповідає сучасним нормам безпеки. У 2018 році модель отримала незадовільну оцінку 0 зірок у краш-тесті EuroNCAP.
Проте, модель має певний попит — у 2022 році продано 95 449 Panda, що більше, ніж, наприклад, Fiat 500. Версія 4X4 також популярна, адже це один з небагатьох повнопривідних кросоверів А-класу в Європі. Автомобіль відносно недорогий, коштує від 17 000 євро.
Тому у 2023 році виробництво моделі відновлять. Найімовірніше, кросовер Fiat збереже 0,9-літровий 85-сильний турбомотор TwinAir.
Тим часом у розробці вже новий Fiat Panda. Він з'явиться в 2024 році і стане електрокаром, як новий Fiat 500. З усім тим, нинішню модель планують паралельно випускати до 2026 року.
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