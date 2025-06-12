Maserati на минималках: дебютировал спортивный итальянский кроссовер по цене Duster (фото)

Презентован новый FIAT Pulse Abarth. Недорогая модель отличается ярким дизайном, богато оснащена и довольно быстрая.

Related video

Заряженная версия FIAT Pulse стала первым кроссовером от Abarth. Теперь модель прошла обновление и дебютировала в Бразилии, а ее подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Кроссовер стартует до сотни за 7,6 с Фото: Stellantis

Новый FIAT Pulse Abarth узнается, прежде всего, по измененной передней части в стилистике Maserati. Кроссовер получил "пасть" решетки радиатора и более агрессивный передний бампер. Также установили новые 18-дюймовые диски и добавили красного декора. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Недорогое авто достаточно богато оснащено Фото: Stellantis

В салоне FIAT Pulse Abarth установили кожаные спортивные сиденья. Внутреннюю отделку улучшили, а также добавили вставок "под карбон" и красных акцентов.

Важно

FIAT показал стильный и недорогой кроссовер для бездорожья (фото)

Комплектация FIAT Pulse Abarth богаче, чем у стандартной модели — есть панорамная крыша, бесключевой доступ, цифровой щиток приборов, 10,1-дюймовый тачскрин, климат-контроль, камера, парктроник, датчики дождя и света, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Stellantis

Новый FIAT Pulse Abarth сохранил 1,3-литровый турбомотор мощностью 185 л. с., который способен работать на бензине или этаноле. С 6-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. Цена FIAT Pulse Abarth в Бразилии составляет 158 тыс. реалов ($24 500) — на уровне Renault Duster.

Кстати, недавно дебютировал самый мощный кроссовер Opel на 325 сил.

Также Фокус писал о редком заряженном кроссовере Volkswagen в Киеве.