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Авто

Представлено найпотужніший і найшвидший кросовер Opel на 325 сил (фото)

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Фото: Stellantis | Opel Grandland отримав 325-сильну версію Electric AWD

Кросовер Opel Grandland 2025 отримав топову найшвидшу версію. Авто оснастили потужною електричною установкою.

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Подробиці кросовера розкрили на сайті концерну Stellantis.

Новий Opel Grandland у виконанні Electric AWD (саме так назвали топовий варіант) оснащений повним приводом та двома моторами, які в режимі Sport розвивають 325 к. с. і 509 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 6,1 с, тобто наразі це найпотужніший і найшвидший кросовер Opel.

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Кросовер стартує до сотні за 6,1 с
Фото: Stellantis

Разом із тим, в режимі Eco працює переважно лише передній мотор і потужність обмежується на 213 к. с. Із батареєю ємністю 73 кВт∙год запас ходу становить 501 км, а її швидка зарядка із 20 до 80% займає менш ніж 30 хвилин.

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Крім того, переналаштовали кермове управління та підвіску Opel Grandland Electric AWD, а також встановили нові амортизатори FSD.

Салон Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland Electric AWD, кросовер Opel, Opel Grandland 2025 Fullscreen
Фото: Stellantis

Відрізнити топовий кросовер Opel Grandland можна за зміненими бамперами та аеродинамічно оптимізованими 20-дюймовими дисками. Коефіцієнт лобового опору авто становить лише 0,278. Комплектація включає матричні фари та підсвічування логотипів Opel. В Україні новий 325-сильний електромобіль Opel Grandland з'явиться восени.

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