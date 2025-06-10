Преміального побратима VW Tiguan від Audi показали до презентації (фото)

Опубліковано перші офіційні фото Audi Q3 третього покоління. Кросовер стане виразнішим на вигляд та сучаснішим.

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Новий Audi Q3 дебютує 16 червня, а у продаж надійде в другому півріччі. Раніше кросовер бачили закамуфльованим під час випробувань.

Кросовер отримає матричні фари Фото: Audi

На офіційних фото Audi Q3 видно тонкі матричні фари та передню частину авто. Лінії кузова стануть більш плавними, а решітку радіатора збільшать у розмірах.

Кросовер Audi Q3 стане схожим на старшого брата Q5, а також на новий Volkswagen Tiguan, з яким модель ділить платформу MQB Evo. Поки не відомо, чи залишиться у лінійці купеподібний варіант Audi Q3 Sportback.

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Новий Audi Q3 2026 дещо підросте в розмірах та стане просторішим усередині. У салоні встановлять збільшений тачскрін та сенсорні перемикачі.

Очікується, що новий кросовер Audi продовжать комплектувати бензиновими турбомоторами об’ємом 1,5 та 2,0 л, а також дволітровими турбодизелями. У лінійці вперше з’явиться плагін-гібрид, а от поява зарядженого Audi RS Q3 наразі під питанням.

Між іншим, нещодавно в Україні виконали яскравий тюнінг потужного кросовера Audi.

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