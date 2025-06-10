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Авто

Премиального собрата VW Tiguan от Audi показали до презентации (фото)

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Фото: Audi | Новый Audi Q3 станет элегантнее на вид

Опубликованы первые официальные фото Audi Q3 третьего поколения. Кроссовер станет более выразительным на вид и современным.

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Подробности Audi Q3 2026 раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Audi Q3 дебютирует 16 июня, а в продажу поступит во втором полугодии. Ранее кроссовер видели закамуфлированным во время испытаний.

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Кроссовер получит матричные фары
Фото: Audi

На официальных фото Audi Q3 видны тонкие матричные фары и передняя часть авто. Линии кузова станут более плавными, а решетку радиатора увеличат в размерах.

Кроссовер Audi Q3 станет похожим на старшего брата Q5, а также на новый Volkswagen Tiguan, с которым модель делит платформу MQB Evo. Пока не известно, останется ли в линейке купеобразный вариант Audi Q3 Sportback.

Важно
Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan
Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Новый Audi Q3 2026 несколько подрастет в размерах и станет просторнее внутри. В салоне установят увеличенный тачскрин и сенсорные переключатели.

Ожидается, что новый кроссовер Audi продолжат комплектовать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровыми турбодизелями. В линейке впервые появится плагин-гибрид, а вот появление заряженного Audi RS Q3 пока под вопросом.

Между прочим, недавно в Украине выполнили яркий тюнинг мощного кроссовера Audi.

Также Фокус рассказывал о редком заряженном универсале Audi 90-х в Киеве.