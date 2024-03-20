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Електричні версії та вбудований ChatGPT: дебютував новий сімейний кросовер Peugeot (фото)

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Фото: Stellantis | Дизайн передньої частини виконаний в дусі молодшого Peugeot 3008

Кросовер Peugeot 5008 став більшим та виразнішим на вигляд, а його салон значно сучасніший. У лінійці вперше зявилися електричні версії та плагін-гібрид.

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Представлено новий Peugeot 5008 третього покоління. Як і його молодший брат 3008, кросовер кардинально змінився та буде доступний в електричних та гібридних версіях. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Дизайн Peugeot 5008 2024

Кросовер Peugeot 5008 підріс до 4,79 м у довжину при колісній базі в 2,9 м. Він нагадує новий Peugeot 3008 у анфас – встановлені безрамкова решітка радіатора, тоненькі діодні фари та ходові вогні у вигляді слідів від пазурів лева.

Peugeot 5008, Peugeot e-5008, новий Peugeot 5008, кросовер Peugeot, електромобіль Peugeot, Peugeot 5008 2024 Fullscreen
Кросовер підріс до 4,79 м у довжину
Фото: Stellantis

У той же час, профіль 5008 більше нагадує силует моделі попереднього покоління. У нього висока віконна лінія та малий кут нахилу задніх стійок.

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Салон та комплектація Peugeot 5008 2024

Водійське місце в Peugeot 5008 зберігає фірмову концепцію i-Cockpit. У кросовера компактне кермо, а величезний вигнутий дисплей із діагоналлю 21 дюйм розташований досить високо.

Цікаво, що мультимедійну систему i-Connect доповнили "помічником" ChatGPT. З’явилися і програмовані сенсорні кнопки, як у новому Peugeot 308.

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У салоні встановлено вигнутий 21-дюймовий дисплей
Фото: Stellantis

Передні крісла Peugeot 5008 2024 отримали сертифікацію німецької асоціації лікарів-ортопедів. Інтер’єр кросовера став просторішим. Крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинок. Доступ на третій ряд полегшено.

Об’єм багажника складає 259 л у семимісній конфігурації та 748 л – у п’ятимісній. Зі складеними задніми сидіннями виходить 1815-літровий відсік. Також є 80-літрове відділення під кріслами третього ряду.

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Салон Peugeot 5008 став просторішим
Фото: Stellantis

Базова комплектація Peugeot 5008 Allure охоплює 19-дюймові диски, безключовий доступ, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль із тепловим насосомкамеру, парктронік, а також набір систем безпеки (автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія).

Варіант GT додає 20-дюймові диски, піксельні діодні фари, оздоблення алькантарою, електропривід дверей багажника, бездротову зарядку для телефонів, підігрів сидінь та керма. Серед опцій є камери 360-градусного огляду, потужна акустика Focal та система напівавтономного водіння.

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Об"єм багажника Peugeot 5008 складає 259-1815 л
Фото: Stellantis

Новий Peugeot 5008, характеристики

Електромобіль Peugeot e-5008 запропонують у трьох версіях:

  • один мотор, передній привід, 210 к. с. і 343 Н∙м, батарея на 73 кВт∙год, запас ходу 500 км;
  • один мотор, передній привід, 230 к. с. і 343 Н∙м, батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 660 км.
  • два мотори, повний привід, 320 к. с. і 509 Н∙м, батарея на 73 кВт∙год, запас ходу 500 км.
Peugeot 5008, Peugeot 5008, новий Peugeot 5008, кросовер Peugeot, електромобіль Peugeot, Peugeot 5008 2024 Fullscreen
У лінійці з'являться електричні модифікації
Фото: Stellantis

400-вольтне електрообладнання дозволяє заряджати батарею електрокара у швидкому режимі на 80% за 30 хвилин.

"М'який" гібрид Peugeot 5008 отримав 136-сильну установку з 1,2-літровим бензиновим турбомотором. Також у 2025 році очікується 195-сильний плагін-гібрид, здатний подолати 79 км на електротязі.

Новий Peugeot 5008 в Україні представлять цього року. На наш ринок кросовер вийде у версії з турбомотором потужністю 180 к. с., а згодом з’явиться й електрокар. Про це в екслюзивному коментарі Фокусу повідомило представництво концерну Stellantis в Україні

Раніше Фокус розповідав, що у Peugeot 3008 та 5008 з'явиться новий преміальний побратим.

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