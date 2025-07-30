Ожидается в Украине: Stellantis выводит на рынок электрокроссовер за 30 000 евро (фото)

Новый электромобиль Leapmotor B10 выходит на европейский рынок. Компактный доступный электрокроссовер является одним из самых дешевых в классе и при этом богато оснащен.

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Цена Leapmotor B10 в Европе будет составлять от 29 900 евро. Об этом сообщается на официальном на сайте концерна Stellantis.

Как известно, Stellantis является совладельцем китайского Leapmotor и отвечает за его выход на европейский рынок. Этот бренд должен вскоре появиться и в Украине — о таких планах заявили в представительстве Stellantis.

Leapmotor B10 имеет шансы выйти на украинский рынок Фото: Stellantis

Новый Leapmotor B10 — компактный 4,5-метровый электрокроссовер, который бросает вызов Kia EV3, Skoda Elroq и Volvo EX30, однако дешевле их. У него сдержанный дизайн и большой 515-литровый багажник.

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Электромобиль Leapmotor B10 в Европе будут предлагать только с более мощным 218-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 170 км/ч.

На выбор предложат батареи емкостью 56,2 и 67,1 кВт∙ч: запас хода составляет 361 и 434 км, соответственно. Быстрая (мощностью 168 кВт) зарядка на 80% занимает 20 минут.

Модель богато оснащена Фото: Stellantis

Кроссовер Leapmotor B10 будут продавать в Европе только в богато оснащенных версиях. Базовая комплектация Life включает большой 14,6-дюймовый тачскрин, климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, 18-дюймовые диски и набор систем безопасности.

Более дорогой вариант Design добавляет отделку экокожей, а также электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

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