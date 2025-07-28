Раскрыты первые подробности нового французского конкурента BMW X3 и Audi Q5 (фото)

Появилась информация о новом DS7 второго поколения. Премиальный кроссовер станет ярче внешне и впервые получит электрические версии.

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Кроссовер, который переименуют в DS №7, презентуют в январе на автошоу в Брюсселе. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Судя по рендеру, дизайн будет выдержан в стилистике флагманского электромобиля DS №8. Это значит, что, по крайней мере, в электрических версиях на месте решетки радиатора будет диодная подсветка, а в салоне установят оригинальный четырехспицевый руль и два экрана.

Кроссовер впервые получит электрическую версию Фото: largus.fr

Новый DS №7 подрастет в размерах, то есть сможет бросить вызов BMW X3 и Audi Q5, которые больше нынешней модели. Модель переедет на современную платформу STLA Medium, которую также используют Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и 5008.

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Смена образа: тест-драйв нового кроссовера Peugeot 3008

Силовые установки позаимствуют у собратьев. Кроссовер DS №7 получит 1,2-литровую 136-сильную версию с "мягкой" гибридной установкой, также ожидается 195-сильная плагин-гибридная версия.

Дебютируют и электрические модификации: их мощность составит от 230 до 375 л.с. Электромобиль DS №7 сможет проезжать примерно 700 км без подзарядки.

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