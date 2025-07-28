Розкрито перші подробиці нового французького конкурента BMW X3 і Audi Q5 (фото)

З’явилася інформація про новий DS7 другого покоління. Преміальний кросовер стане яскравішим зовні та вперше отримає електричні версії.

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Кросовер, який перейменують на DS №7, презентують у січні на автошоу в Брюсселі. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Судячи з рендеру, дизайн буде витриманий у стилістиці флагманського електромобіля DS №8. Це значить, що, принаймні, в електричних версіях на місці решітки радіатора буде діодне підсвічування, а в салоні встановлять оригінальне чотириспицеве кермо та два екрани.

Кросовер вперше отримає електричну версію Фото: largus.fr

Новий DS №7 підросте в розмірах, тобто зможе кинути виклик BMW X3 та Audi Q5, які більші за нинішню модель. Модель переїде на сучасну платформу STLA Medium, яку також використовують Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 та 5008.

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Силові установки запозичать у побратимів. Кросовер DS №7 отримає 1,2-літрову 136-сильну версію із "м’якою" гібридною установкою, також очікується 195-сильна плагін-гібридна версія.

Дебютують і електричні модифікації: їх потужність складе від 230 до 375 к. с. Електромобіль DS №7 зможе проїжджати приблизно 700 км без підзарядки.

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