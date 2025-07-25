Витрата лише 5,8 л на 100 км: новий сімейний кросовер Volvo показали на офіційних фото

Опубліковано офіційні фото Volvo XC70 2026. Модель кардинально зміниться та стане електрифікованим кросовером із великою батареєю.

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Новий Volvo XC70 четвертого покоління презентують до кінця нинішнього року і випускатимуть у Китаї. Його вирішили перетворити з універсала на кросовер. Про це повідомляється на сайті шведського автовиробника.

Кросовер Volvo XC70 витриманий у стилістиці нової флагманської моделі EX90 та вирізняється стриманим гранчастим дизайном. Авто отримало фірмові Т-подібні фари (у Volvo їх називають "молотами Тора") та ліхтарі у стійках даху, а його дверні ручки висувні.

Авто нагадує старшого Volvo EX90 Фото: Volvo

Габарити Volvo XC70 2026:

довжина – 4815 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2895 мм;

маса – 2110 кг.

Авто отримало фірмові Т-подібні фари Фото: Volvo

Салон Volvo XC70 не показали, але відомо, що за аналогією з іншими моделями марки встановлять цифрову панель приладів і портретний тачскрін.

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Сімейний люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Новий Volvo XC70 буде плагін-гібридом із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 163 к. с. та електромотором, потужність якого поки тримають у секреті. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Для авто готують плагін-гібридну установку Фото: Volvo

На вибір запропонують батареї на 21,2 та 39,6 кВт∙год. У першому випадку витрата пального складе 5,8 л на 100 км, а запас ходу на електротязі – 100 км, у другому випадку – 6,5 л/100 км та 180 км, відповідно.

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