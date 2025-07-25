Витрата лише 5,8 л на 100 км: новий сімейний кросовер Volvo показали на офіційних фото
Опубліковано офіційні фото Volvo XC70 2026. Модель кардинально зміниться та стане електрифікованим кросовером із великою батареєю.
Новий Volvo XC70 четвертого покоління презентують до кінця нинішнього року і випускатимуть у Китаї. Його вирішили перетворити з універсала на кросовер. Про це повідомляється на сайті шведського автовиробника.
Кросовер Volvo XC70 витриманий у стилістиці нової флагманської моделі EX90 та вирізняється стриманим гранчастим дизайном. Авто отримало фірмові Т-подібні фари (у Volvo їх називають "молотами Тора") та ліхтарі у стійках даху, а його дверні ручки висувні.
Габарити Volvo XC70 2026:
- довжина – 4815 мм;
- ширина – 1890 мм;
- висота – 1650 мм;
- колісна база – 2895 мм;
- маса – 2110 кг.
Салон Volvo XC70 не показали, але відомо, що за аналогією з іншими моделями марки встановлять цифрову панель приладів і портретний тачскрін.
Новий Volvo XC70 буде плагін-гібридом із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 163 к. с. та електромотором, потужність якого поки тримають у секреті. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.
На вибір запропонують батареї на 21,2 та 39,6 кВт∙год. У першому випадку витрата пального складе 5,8 л на 100 км, а запас ходу на електротязі – 100 км, у другому випадку – 6,5 л/100 км та 180 км, відповідно.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили новий електрокросовер від Volvo без заднього скла.
Також Фокус писав про новий електромобіль від Geely та Volvo за $15 200.