На базе Zeekr: Geely и Volvo показали электрокар за $15 200 с запасом хода 430 км (фото)

Новий Lynk & Co Z20 Plus уже надійшов у продаж в Китаї. Електрокар має шанси з’явитися у Європі, адже дорожчі версії моделі там уже представлені під назвою Lynk & Co 02. Подробиці новинки розкрили на сайті CarNewsChina.

Як і всі моделі Lynk & Co, електрокросовер створений за участі спеціалістів Volvo. Платформу для нього запозичили в Zeekr X і Volvo EX30.

Запас ходу авто становить 430 км Фото: Geely

Електромобіль Lynk & Co Z20 Plus оснастили менш потужним мотором на 235 к. с. Встановили і меншу батарею: її ємність поки не розкривають, але відомо, що запас ходу кросовера становить 430 км. Сповільнюють авто гальма Brembo.

Зовні новий Lynk & Co Z20 Plus майже не відрізняється від інших варіантів моделі і зберігає гранчастий дизайн та динамічний силует. Базову версію видають хіба менші 18-дюймові диски.

У салоні недорого Lynk & Co Z20 Plus залишилися цифровий щиток приладів, великий 15,4-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло.

Дешевий електрокросовер багато оснащений Фото: Geely

Також є безключовий доступ зі телефону, камера, клімат-контроль, паркувальний автопілот, бездротова зарядка смартфонів, підігрів крісел та керма. Прибрали лише дорогу акустику Harman Kardon із 14 динаміками.

Між іншим, нещодавно дебютував гібридний седан Lynk&Co із витратою 5,3 л на 100 км.

Також Фокус писав, про молодіжний кросовер Geely за $13 000 із двигуном Volvo.