На базе Zeekr: Geely и Volvo показали электрокар за $15 200 с запасом хода 430 км (фото)

Новый Lynk & Co Z20 Plus уже поступил в продажу в Китае. Электрокар имеет шансы появиться в Европе, ведь более дорогие версии модели там уже представлены под названием Lynk & Co 02. Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Как и все модели Lynk & Co, электрокроссовер создан при участии специалистов Volvo. Платформу для него позаимствовали у Zeekr X и Volvo EX30.

Запас хода авто составляет 430 км Фото: Geely

Электромобиль Lynk & Co Z20 Plus оснастили менее мощным мотором на 235 л.с. Установили и меньшую батарею: ее емкость пока не раскрывают, но известно, что запас хода кроссовера составляет 430 км. Замедляют авто тормоза Brembo.

Внешне новый Lynk & Co Z20 Plus почти не отличается от других вариантов модели и сохраняет граненый дизайн и динамичный силуэт. Базовую версию выдают разве что меньшие 18-дюймовые диски.

В салоне недорого Lynk & Co Z20 Plus остались цифровой щиток приборов, большой 15,4-дюймовый тачскрин и проекция на лобовое стекло.

Дешевый электрокроссовер богато оснащен Фото: Geely

Также есть бесключевой доступ с телефона, камера, климат-контроль, парковочный автопилот, беспроводная зарядка смартфонов, подогрев кресел и руля. Убрали только дорогую акустику Harman Kardon с 14 динамиками.

