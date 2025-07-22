Цена $13 000 и двигатель Volvo: Geely показала оригинальный кроссовер для молодежи (фото)

Презентован новый Geely Cityray 2025. Преемник известного в Украине Geely Coolray имеет большой багажник, богато оснащен и получил 181-сильный турбомотор Volvo.

Related video

4,5-метровый китайский кроссовер Geely Cityray сначала поступит в продажу на родине (там он называется Boyue) по цене примерно от $13 000, а затем начнется его экспорт. О новой модели рассказали на сайте Autohome.

В салоне заменили переднюю панель, центральную консоль и экраны Фото: Geely

Новый Geely Cityray сохраняет граненый дизайн и узнается по измененной передней части в стиле старшего кроссовера Atlas. Ему заменили решетку радиатора и бампер, а также установили новые фары, соединенные диодной полосой. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

Передние сиденья получили электропривод Фото: Geely

Салон Geely Cityray 2025 также претерпел существенные изменения — установили новую переднюю панель и более широкую центральную консоль, а также иной цифровой щиток приборов и большой 13,2-дюймовый тачскрин. Современную мультимедийную систему с голосовым управлением создал разработчик смартфонов Meizu (он принадлежит Geely).

Важно

Расход всего 5,3 л: мощный седан от Geely и Volvo рассекретили до премьеры (фото)

Кроссовер Geely Cityray имеет большой 570-литровый багажник. Комплектация включает климат-контроль, камеру, люк и электропривод сидений, а среди опций есть проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

Объем багажника составляет 570 л Фото: Geely

Новый Geely Cityray сохранил 1,5-литровый 181-сильный турбомотор Volvo. С 7-ступенчатым роботом разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, а средний расход топлива составляет 6,8 л/100 км.

Между прочим, недавно дебютировал "супергибрид" Geely с расходом 2,7 л на 100 км.

Также Фокус писал о семейном кроссовере от General Motors за $11 000.