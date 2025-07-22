Ціна $13 000 і двигун Volvo: Geely показала оригінальний кросовер для молоді (фото)
Презентовано новий Geely Cityray 2025. Наступник відомого в Україні Geely Coolray має великий багажник, багато оснащений і отримав 181-сильний турбомотор Volvo.
4,5-метровий китайський кросовер Geely Cityray спочатку надійде в продаж на батьківщині (там він називається Boyue) за ціною приблизно від $13 000, а потім почнеться його експорт. Про нову модель розповіли на сайті Autohome.
Новий Geely Cityray зберігає гранчастий дизайн і пізнається за зміненою передньою частиною у стилі старшого кросовера Atlas. Йому замінили решітку радіатора і бампер, а також встановили нові фари, з’єднані діодною смугою. Стандартними є 18-дюймові диски.
Салон Geely Cityray 2025 також зазнав суттєвих змін – встановили нову передню панель і ширшу центральну консоль, а також інакший цифровий щиток приладів і великий 13,2-дюймовий тачскрін. Сучасну мультимедійну систему з голосовим управлінням створив розробник смартфонів Meizu (він належить Geely).
Кросовер Geely Cityray має великий 570-літровий багажник. Комплектація включає клімат-контроль, камеру, люк та електропривід сидінь, а серед опцій є проєкція на лобове скло, камери кругового огляду та система напівавтономного руху.
Новий Geely Cityray зберіг 1,5-літровий 181-сильний турбомотор Volvo. Із 7-ступінчастим роботом розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а середня витрата пального становить 6,8 л/100 км.
Між іншим, нещодавно дебютував "супергібрид" Geely із витратою 2,7 л на 100 км.
Також Фокус писав про сімейний кросовер від General Motors за $11 000.