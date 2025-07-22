Ціна $13 000 і двигун Volvo: Geely показала оригінальний кросовер для молоді (фото)

Презентовано новий Geely Cityray 2025. Наступник відомого в Україні Geely Coolray має великий багажник, багато оснащений і отримав 181-сильний турбомотор Volvo.

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4,5-метровий китайський кросовер Geely Cityray спочатку надійде в продаж на батьківщині (там він називається Boyue) за ціною приблизно від $13 000, а потім почнеться його експорт. Про нову модель розповіли на сайті Autohome.

У салоні замінили передню панель, центральну консоль та екрани Фото: Geely

Новий Geely Cityray зберігає гранчастий дизайн і пізнається за зміненою передньою частиною у стилі старшого кросовера Atlas. Йому замінили решітку радіатора і бампер, а також встановили нові фари, з’єднані діодною смугою. Стандартними є 18-дюймові диски.

Передні сидіння отримали електропривід Фото: Geely

Салон Geely Cityray 2025 також зазнав суттєвих змін – встановили нову передню панель і ширшу центральну консоль, а також інакший цифровий щиток приладів і великий 13,2-дюймовий тачскрін. Сучасну мультимедійну систему з голосовим управлінням створив розробник смартфонів Meizu (він належить Geely).

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Кросовер Geely Cityray має великий 570-літровий багажник. Комплектація включає клімат-контроль, камеру, люк та електропривід сидінь, а серед опцій є проєкція на лобове скло, камери кругового огляду та система напівавтономного руху.

Об'єм багажника становить 570 л Фото: Geely

Новий Geely Cityray зберіг 1,5-літровий 181-сильний турбомотор Volvo. Із 7-ступінчастим роботом розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а середня витрата пального становить 6,8 л/100 км.

Між іншим, нещодавно дебютував "супергібрид" Geely із витратою 2,7 л на 100 км.

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