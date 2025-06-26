Витрата лише 5,3 л: потужний седан від Geely та Volvo розсекретили до прем'єри (фото)

Опубліковано офіційні фото Lynk & Co 10 EM-P. Великий седан від преміального підрозділу Geely отримає потужну електрифіковану установку і зможе долати до 192 км на електротязі.

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Новий Lynk & Co 10 EM-P офіційно презентують у найближчі місяці, а в продаж він надійде до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан, по суті, є плагін-гібридною версією Lynk & Co Z10. Як і електричний побратим, він створений за участі інженерів Volvo, адже вони долучаються до розробки моделей Lynk & Co.

Авто витрачатиме 5,3-5,5 л на 100 км Фото: autohome.com.cn

Зовні гібрид Lynk & Co мало чим відрізняється від електрокара – його видає хіба інакший задній бампер. Авто має динамічний силует із вигнутим дахом, а в дизайні переважають грані. Фірмовою рисою авто китайського бренду є чотири високо посаджені фари. У кришці багажника встановлено висувне антикрило.

Габарити Lynk & Co 10 EM-P:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1966 мм;

висота — 1487 мм;

колісна база — 3005 мм;

маса — 2137 кг.

На кришці багажника встановлено висувне антикрило Фото: Lynk & Co

Салон не показали, проте навряд чи він зазнає суттєвих змін порівняно з інтер’єром Lynk & Co Z10. Це значить, що седан отримає вузький цифровий щиток приладів і великий 15,4-дюймовий тачскрін.

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Комплектація Lynk & Co 10 EM-P включатиме аудіосистему Harman Kardon із 23 динаміками, електропривід передніх сидінь, а також підігрів, вентиляцію і масаж усіх крісел.

Салон Lynk & Co Z10 Фото: autohome.com.cn

Гібридна установка седана складатиметься із 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та пари електромоторів. Сумарно вони розвиватимуть 530 к. с. і 755 Н∙м.

Середня витрата пального складе 5,3-5,5 л на 100 км. На вибір запропонують батареї ємністю 18,4 і 38,2 кВт∙год: запас ходу на електротязі сягне 100 і 192 км, відповідно.

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