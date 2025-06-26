Расход всего 5,3 л: мощный седан от Geely и Volvo рассекретили до премьеры (фото)

Опубликованы официальные фото Lynk & Co 10 EM-P. Большой седан от премиального подразделения Geely получит мощную электрифицированную установку и сможет преодолевать до 192 км на электротяге.

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Новый Lynk & Co 10 EM-P официально презентуют в ближайшие месяцы, а в продажу он поступит до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан, по сути, является плагин-гибридной версией Lynk & Co Z10. Как и электрический собрат, он создан при участии инженеров Volvo, ведь они приобщаются к разработке моделей Lynk & Co.

Авто будет расходовать 5,3-5,5 л на 100 км Фото: autohome.com.cn

Внешне гибрид Lynk & Co мало чем отличается от электрокара — его выдает разве что иной задний бампер. Авто имеет динамичный силуэт с изогнутой крышей, а в дизайне преобладают грани. Фирменной чертой авто китайского бренда являются четыре высоко посаженные фары. В крышке багажника установлено выдвижное антикрыло.

Габариты Lynk & Co 10 EM-P:

длина — 5050 мм;

ширина — 1966 мм;

высота — 1487 мм;

колесная база — 3005 мм;

масса — 2137 кг.

На крышке багажника установлено выдвижное антикрыло Фото: Lynk & Co

Салон не показали, однако вряд ли он претерпит существенные изменения по сравнению с интерьером Lynk & Co Z10. Это значит, что седан получит узкий цифровой щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин.

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Комплектация Lynk & Co 10 EM-P будет включать аудиосистему Harman Kardon с 23 динамиками, электропривод передних сидений, а также подогрев, вентиляцию и массаж всех кресел.

Салон Lynk & Co Z10 Фото: autohome.com.cn

Гибридная установка седана будет состоять из 1,5-литрового бензинового турбодвигателя и пары электромоторов. Суммарно они будут развивать 530 л. с. и 755 Н∙м.

Средний расход топлива составит 5,3-5,5 л на 100 км. На выбор предложат батареи емкостью 18,4 и 38,2 кВт∙ч: запас хода на электротяге достигнет 100 и 192 км, соответственно.

Кстати, недавно в Украине появился флагманский электрокроссовер Volvo.

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