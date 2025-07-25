Расход всего 5,8 л на 100 км: новый семейный кроссовер Volvo показали на официальных фото

Опубликованы официальные фото Volvo XC70 2026 года. Модель кардинально изменится и станет электрифицированным кроссовером с большой батареей.

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Новый Volvo XC70 четвертого поколения презентуют до конца нынешнего года и будут выпускать в Китае. Его решили превратить из универсала в кроссовер. Об этом сообщается на сайте шведского автопроизводителя.

Кроссовер Volvo XC70 выдержан в стилистике новой флагманской модели EX90 и отличается сдержанным граненым дизайном. Авто получило фирменные Т-образные фары (в Volvo их называют "молотами Тора") и фонари в стойках крыши, а его дверные ручки выдвижные.

Авто напоминает старшего Volvo EX90 Фото: Volvo

Габариты Volvo XC70 2026:

длина — 4815 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2895 мм;

масса — 2110 кг.

Авто получило фирменные Т-образные фары Фото: Volvo

Салон Volvo XC70 не показали, но известно, что по аналогии с другими моделями марки установят цифровую панель приборов и портретный тачскрин.

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Семейный люкс: тест-драйв нового Volvo XC90

Новый Volvo XC70 будет плагин-гибридом с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 163 л. с. и электромотором, мощность которого пока держат в секрете. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Для авто готовят плагин-гибридную установку Фото: Volvo

На выбор предложат батареи на 21,2 и 39,6 кВт∙ч. В первом случае расход топлива составит 5,8 л на 100 км, а запас хода на электротяге — 100 км, во втором случае — 6,5 л/100 км и 180 км, соответственно.

Между прочим, недавно в Киеве заметили новый электрокроссовер от Volvo без заднего стекла.

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