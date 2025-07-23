Маленька 280-сильна ракета: презентовано найшвидший Opel (фото, відео)

Лінійку Opel Mokka 2025 поповнила топова заряджена версія GSE. Швидкісний 280-сильний кросовер є електромобілем.

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Новий кросовер Opel Mokka GSE запозичив технології зі світу ралі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Електромобіль Opel Mokka GSE отримав мотор на 280 к. с. і 345 Н∙м від FIAT Abarth 600e та Alfa Romeo Juinior Veloce. Таку ж силову установку має і ралійний Mokka.

Електрокросовер стартує до сотні за 5,9 с Фото: Stellantis

Кросовер масою менш ніж 1600 кг стартує до 100 км/год за 5,9 с, тобто це найшвидший Opel. Максимальну швидкість обмежили на позначці 200 км/год. Електрокар зберіг батарею ємністю 54 кВт∙год, проте його запас ходу поки не розкрили.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Stellantis

Зате відомо, що новий Opel Mokka GSE отримав самоблокувальний диференціал Torsen, спортивну підвіску з новими амортизаторами та більші гальма.

Важливо

Тест-драйв нового Opel Mokka: ставка на стиль і емоції

Відрізнити кросовер Opel Mokka GSE від стандартної моделі можна за дещо зміненою передньою частиною, декором на кузові та 20-дюймовими литими дисками із шинами розміром Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20.

Низку технологій запозичили в ралійного Opel Mokka Фото: Stellantis

У салоні встановили спортивні передні сидіння, а в оздоблення додали яскраво-жовтих акцентів. Також змінили графіку цифрового щитка приладів і екрана мультимедійної системи.

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