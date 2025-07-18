Smart показав великий електрифікований кросовер із запасом ходу 1600 км (фото)

Лінійку Smart #5 невдовзі поповнить нова плагін-гібридна модифікація EHD. Сімейний кросовер витрачає 4,4 л на 100 км і здатен проїхати 250 км на електротязі.

Related video

Smart повертається до двигунів внутрішнього згоряння, які німецька компанія перестала випускати в 2020 році. Новий Smart #5 у виконанні EHD (Electric Hybrid Drive) стане першою моделлю марки з бензиновим мотором за останні 5 років. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

4,7-метрове авто є найбільшим Smart Фото: Smart

1,5-літровий турбодвигун розвиває 161 к. с., а от віддача електромотора поки тримається в секреті. Зате зазначається, що середня витрата пального гібридом становить 4,4 л на 100 км, а батарея ємністю 40 кВт∙год дає змогу проїхати 250 км в електричному режимі.

Загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1600 км. Крім того, видно, що на даху Smart #5 EHD встановлено лідар, тобто він отримає інноваційну систему напівавтономного руху.

Кросовер витрачає 4,4 л на 100 км в гібридному режимі Фото: Smart

Зовні новий Smart #5 EHD відрізняється від електричної версії лише дизайном бамперів. 4,7-метровий сімейний кросовер важить 2190 кг і є найбільшим Smart в історії. Він втратив передній багажник і має лише 630-літровий задній відсік.

Раніше Фокус розповідав про електрифікований універсал від Huawei із запасом ходу 1300 км.

Також ми писали про недорогий спортивний електрокросовер Subaru.