Smart показал большой электрифицированный кроссовер с запасом хода 1600 км (фото)

Линейку Smart #5 вскоре пополнит новая плагин-гибридная модификация EHD. Семейный кроссовер расходует 4,4 л на 100 км и способен проехать 250 км на электротяге.

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Smart возвращается к двигателям внутреннего сгорания, которые немецкая компания перестала выпускать в 2020 году. Новый Smart #5 в исполнении EHD (Electric Hybrid Drive) станет первой моделью марки с бензиновым мотором за последние 5 лет. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

4,7-метровое авто является самым большим Smart Фото: Smart

1,5-литровый турбодвигатель развивает 161 л. с., а вот отдача электромотора пока держится в секрете. Зато отмечается, что средний расход топлива гибридом составляет 4,4 л на 100 км, а батарея емкостью 40 кВт∙ч позволяет проехать 250 км в электрическом режиме.

Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1600 км. Кроме того, видно, что на крыше Smart #5 EHD установлен лидар, то есть он получит инновационную систему полуавтономного движения.

Кроссовер расходует 4,4 л на 100 км в гибридном режиме Фото: Smart

Внешне новый Smart #5 EHD отличается от электрической версии лишь дизайном бамперов. 4,7-метровый семейный кроссовер весит 2190 кг и является самым большим Smart в истории. Он потерял передний багажник и имеет только 630-литровый задний отсек.

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