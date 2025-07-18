Запас хода — 1300 км: производитель смартфонов показал стильный электрический универсал (фото)

Опубликованы первые фото Stelato S9T. Мощный семейный универсал от компании Huawei имеет запас хода до 1305 км.

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Универсал присоединился к седану Stelato S9, который презентовали в прошлом году. Его стоимость будет стартовать примерно с 45 000 долларов. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Модель совместно разработали Huawei и BAIC Фото: Huawei

Бренд Stelato создан совместно корпорациями BAIC и Huawei. Новый Stelato S9T отличается элегантным обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, высокой оконной линией и крупными фарами. Это один из самых больших универсалов в мире.

Размеры Stelato S9T 2025:

длина — 5160 мм;

ширина — 2005 мм;

высота — 1492 мм;

колесная база — 3050 мм.

В салоне установили большой тачскрин Фото: Huawei

В салоне установили большой тачскрин, также есть экраны для камер, которые заменяют зеркала заднего вида. В Huawei разработали для Stelato S9T мультимедиа и систему полуавтономного движения. Как передние, так и задние кресла получили электропривод.

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Электромобиль Huawei Stelato S9T предложат в 309-сильной заднеприводной и 516-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Батарея на 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 600 км.

Задние сиденья Stelato S9T имеют электропривод Фото: Huawei

Также в линейке есть 309-сильный вариант с бензиновым мотор-генератором на 160 сил. Такой универсал может преодолеть 1305 км на бензине и электротяге.

Между прочим, элегантный электрический универсал показал недавно и Mercedes-Benz.

Также Фокус писал о бешеном спросе на первый электрокроссовер Xiaomi.