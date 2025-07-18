Запас хода — 1300 км: производитель смартфонов показал стильный электрический универсал (фото)
Опубликованы первые фото Stelato S9T. Мощный семейный универсал от компании Huawei имеет запас хода до 1305 км.
Универсал присоединился к седану Stelato S9, который презентовали в прошлом году. Его стоимость будет стартовать примерно с 45 000 долларов. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.
Бренд Stelato создан совместно корпорациями BAIC и Huawei. Новый Stelato S9T отличается элегантным обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, высокой оконной линией и крупными фарами. Это один из самых больших универсалов в мире.
Размеры Stelato S9T 2025:
- длина — 5160 мм;
- ширина — 2005 мм;
- высота — 1492 мм;
- колесная база — 3050 мм.
В салоне установили большой тачскрин, также есть экраны для камер, которые заменяют зеркала заднего вида. В Huawei разработали для Stelato S9T мультимедиа и систему полуавтономного движения. Как передние, так и задние кресла получили электропривод.
Электромобиль Huawei Stelato S9T предложат в 309-сильной заднеприводной и 516-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Батарея на 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 600 км.
Также в линейке есть 309-сильный вариант с бензиновым мотор-генератором на 160 сил. Такой универсал может преодолеть 1305 км на бензине и электротяге.
Между прочим, элегантный электрический универсал показал недавно и Mercedes-Benz.
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