На рынок вышел более доступный конкурент Maybach и Rolls-Royce от JAC и Huawei (фото)
Новый Maextro S800 поступает в продажу. Представительский седан от JAC — одна из самых роскошных китайских моделей.
О люксовом авто рассказывает сайт Autohome.
Maextro S800 — большой седан F-класса, созданный совместно JAC и Huawei. Его стоимость составляет от 1 до 1,5 миллиона юаней ($138 700 — 208 000). Авто позиционируют как более доступный аналог Rolls-Royce и Maybach.
У него длинный капот, высокая оконная линия и аркообразная крыша. Авто получило узкие С-образные фары и выдвижные дверные ручки.
Размеры Maextro S800 2025:
- длина — 5480 мм;
- ширина — 2000 мм;
- высота — 1536 мм;
- колесная база — 3370 мм.
Салон Maextro S800 отделали кожей Nappa и деревом, а подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce. На передней панели установили три дисплея, есть и проекция на лобовое стекло. Окна и панорамная крыша имеют переменную степень тонировки.
Как передние, так и задние кресла получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть четырехзонный климат-контроль, холодильник, сейф со сканером отпечатков пальцев и набор фирменных бокалов. Из потолка выдвигается экран.
Седан доступен только в электрифицированных версиях. Электромобиль Maextro S800 доступен в версиях мощностью 530 и 864 л. с. с батареей на 97 кВт∙ч и запасом хода от 622 до 702 км.Важно
Гибрид с 1,5-литровым мотор-генератором предлагается в исполнении на 864 л. с. Батарея емкостью 65 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 258 до 311 км, а средний расход топлива составляет 3,1 л/100 км.
Новый Maextro S800 получил управляемые задние колеса, которые обеспечивают небольшой диаметр разворота в 7,6 м и позволяют двигаться боком.
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