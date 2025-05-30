На рынок вышел более доступный конкурент Maybach и Rolls-Royce от JAC и Huawei (фото)

Новый Maextro S800 поступает в продажу. Представительский седан от JAC — одна из самых роскошных китайских моделей.

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Maextro S800 — большой седан F-класса, созданный совместно JAC и Huawei. Его стоимость составляет от 1 до 1,5 миллиона юаней ($138 700 — 208 000). Авто позиционируют как более доступный аналог Rolls-Royce и Maybach.

Maextro S800 разработали JAC и Huawei Фото: JAC

У него длинный капот, высокая оконная линия и аркообразная крыша. Авто получило узкие С-образные фары и выдвижные дверные ручки.

Размеры Maextro S800 2025:

длина — 5480 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1536 мм;

колесная база — 3370 мм.

На передней панели установлены три экрана Фото: JAC

Салон Maextro S800 отделали кожей Nappa и деревом, а подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce. На передней панели установили три дисплея, есть и проекция на лобовое стекло. Окна и панорамная крыша имеют переменную степень тонировки.

Как передние, так и задние кресла получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть четырехзонный климат-контроль, холодильник, сейф со сканером отпечатков пальцев и набор фирменных бокалов. Из потолка выдвигается экран.

Задние сиденья оснащены электроприводом, вентиляцией и массажем Фото: JAC

Седан доступен только в электрифицированных версиях. Электромобиль Maextro S800 доступен в версиях мощностью 530 и 864 л. с. с батареей на 97 кВт∙ч и запасом хода от 622 до 702 км.

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Гибрид с 1,5-литровым мотор-генератором предлагается в исполнении на 864 л. с. Батарея емкостью 65 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 258 до 311 км, а средний расход топлива составляет 3,1 л/100 км.

Селан предлагают в электрифицированных версиях Фото: JAC

Новый Maextro S800 получил управляемые задние колеса, которые обеспечивают небольшой диаметр разворота в 7,6 м и позволяют двигаться боком.

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