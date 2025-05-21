Представлен более доступный японский соперник Audi A6 и Volvo S90 (фото)

Новый Lexus ES презентовали в Европе. Большой премиальный седан кардинально изменился и теперь доступен исключительно в гибридных и электрических версиях.

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Дизайн Lexus ES 2026

Седан Lexus ES кардинально изменился и внешне ничем не похож на предшественника. В дизайне теперь преобладают грани, а силуэт стал более стремительным — с выраженным "носом", клиновидной оконной линией, изогнутой крышей и заостренной задней частью. Также привлекают к себе внимание узкие стреловидные фары, утопленные дверные ручки и фонари на всю ширину кузова.

Седан существенно подрос в размерах Фото: Lexus

Новый Lexus ES восьмого поколения сохранил платформу TNGA-K, однако существенно крупнее предшественника.

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Размеры Lexus ES 2026:

длина — 5140 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1555 мм;

колесная база — 2950 мм.

На передней панели установили два дисплея Фото: Lexus

Салон Lexus ES 2026

В салоне установили 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов и 14-дюймовый центральный тачскрин. Седан получил миниатюрный джойстик КПП и сенсорные кнопки, а передние сиденья разделены высоким тоннелем.

Седан Lexus ES 2026 стал просторнее, а за доплату задние кресла можно дополнить электроприводом и выдвижными подставками для отдыха ног. Также среди опций есть трехзонный климат-контроль и акустика Mark Levinson с 17 динамиками.

Задние сиденья можно оснастить электроприводом Фото: Lexus

Новый Lexus ES, характеристики

Модель будут выпускать исключительно в электрифицированных вариантах. На европейском рынке предложат четыре версии.

Оба гибрида Lexus ES являются 2,5-литровыми — мощностью 204 и 247 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5-8,2 с.

Запас хода электрокара достигает 530 км Фото: Lexus

Электромобиль Lexus ES доступен в переднеприводном 224-сильном (ES 350e) и полноприводном 343-сильном (ES 500e) исполнении. В первом случае спринт до сотни занимает 8,2 с, а во втором — 5,7 с.

Батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 530 км в переднеприводной версии. Быстрая ее зарядка на 80% занимает 30 минут.

Кстати, сегодня дебютировала и новая Toyota RAV4 2026, которую теперь будут выпускать исключительно в гибридных модификациях.

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