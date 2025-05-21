Представлено доступнішого японського суперника Audi A6 та Volvo S90 (фото)

Новий Lexus ES презентували в Європі. Великий преміальний седан кардинально змінився і тепер доступний виключно в гібридних та електричних версіях.

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Дизайн Lexus ES 2026

Седан Lexus ES кардинально змінився і зовні нічим не схожий на попередника. У дизайні тепер переважають грані, а силует став стрімкішим – із вираженим "носом", клиноподібною віконною лінією, вигнутим дахом та загостреною задньою частиною. Також привертають до себе увагу вузькі стріловидні фари, втоплені дверні ручки та ліхтарі на всю ширину кузова.

Седан суттєво підріс у розмірах Фото: Lexus

Новий Lexus ES восьмого покоління зберіг платформу TNGA-K, проте суттєво більший за попередника.

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Розміри Lexus ES 2026:

довжина – 5140 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1555 мм;

колісна база – 2950 мм.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Lexus

Салон Lexus ES 2026

У салоні встановили 12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів та 14-дюймовий центральний тачскрін. Седан отримав мініатюрний джойстик КПП та сенсорні кнопки, а передні сидіння розділені високим тунелем.

Седан Lexus ES 2026 став просторішим, а за доплату задні крісла можна доповнити електроприводом та висувними підставками для відпочинку ніг. Також серед опцій є тризонний клімат-контроль та акустика Mark Levinson із 17 динаміками.

Задні сидіння можна оснастити електроприводом Фото: Lexus

Новий Lexus ES, характеристики

Модель випускатимуть виключно в електрифікованих варіантах. На європейському ринку запропонують чотири версії.

Обидва гібриди Lexus ES є 2,5-літровими – потужністю 204 та 247 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,5-8,2 с.

Запас ходу електрокара сягає 530 км Фото: Lexus

Електромобіль Lexus ES доступний у передньопривідному 224-сильному (ES 350e) та повнопривідному 343-сильному (ES 500e) виконанні. У першому випадку спринт до сотні займає 8,2 с, а у другому – 5,7 с.

Батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу до 530 км у передньопривідній версії. Швидка її зарядка на 80% займає 30 хвилин.

До речі, сьогодні дебютувала і нова Toyota RAV4 2026, яку тепер випускатимуть виключно в гібридних модифікаціях.

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