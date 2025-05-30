На ринок вийшов доступніший конкурент Maybach і Rolls-Royce від JAC та Huawei (фото)

Новий Maextro S800 надходить у продаж. Представницький седан від JAC — одна з найрозкішніших китайських моделей.

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Maextro S800 — великий седан F-класу, створений спільно JAC та Huawei. Його вартість складає від 708 000 до 1 018 000 юанів ($97 500 – 140 000). Авто позиціонують як доступнішого аналога Rolls-Royce і Maybach.

Maextro S800 розробили JAC і Huawei Фото: JAC

У нього довгий капот, висока віконна лінія та аркоподібний дах. Авто отримало вузькі С-подібні фари та висувні дверні ручки.

Розміри Maextro S800 2025:

довжина – 5480 мм;

ширина – 2000 мм;

висота – 1536 мм;

колісна база – 3370 мм.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: JAC

Салон Maextro S800 оздобили шкірою Nappa та деревом, а підсвічування стелі імітує зоряне небо – як у Rolls-Royce. На передній панелі встановили три дисплеї, є і проєкція на лобове скло. Вікна та панорамний дах мають змінний ступінь тонування.

Як передні, так і задні крісла отримали електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також є чотиризонний клімат-контроль, акустика з 43 динаміками, холодильник, сейф зі сканером відбитків пальців і набір фірмових бокалів. Зі стелі висувається екран.

Задні сидіння оснащені електроприводом, вентиляцією та масажем Фото: JAC

Седан доступний лише в електрифікованих версіях. Електромобіль Maextro S800 доступний у версіях потужністю 530 та 864 к. с. із батареєю на 97 кВт∙год та запасом ходу від 622 до 702 км. Розгін до сотні займає 4,3-4,7 с.

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Гібрид із 1,5-літровим мотор-генератором пропонують у виконанні на 864 к. с. Батарея ємністю 65 кВт∙год забезпечує запас ходу від 365 до 400 км, а середня витрата пального становить 3,1 л/100 км.

Селан пропонують в електрифікованих версіях Фото: JAC

Новий Maextro S800 отримав керовані задні колеса, які забезпечують невеликий діаметр розвороту в 7,6 м та дозволяють рухатися боком.

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