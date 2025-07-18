Запас ходу — 1300 км: виробник смартфонів показав стильний електричний універсал (фото)

Опубліковано перші фото Stelato S9T. Потужний сімейний універсал від компанії Huawei має запас ходу до 1305 км.

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Універсал приєднався до седана Stelato S9, який презентували торік. Його вартість стартуватиме приблизно з 45 000 доларів. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Модель спільно розробили Huawei та BAIC Фото: Huawei

Бренд Stelato створений спільно корпораціями BAIC та Huawei. Новий Stelato S9T вирізняється елегантним обтічним дизайном із вигнутим дахом, високою віконною лінією та крупними фарами. Це один із найбільших універсалів у світі.

Розміри Stelato S9T 2025:

довжина — 5160 мм;

ширина — 2005 мм;

висота — 1492 мм;

колісна база — 3050 мм.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: Huawei

У салоні встановили великий тачскрін, також є екрани для камер, які замінюють дзеркала заднього виду. У Huawei розробили для Stelato S9T мультимедіа та систему напівавтономного руху. Як передні, так і задні крісла отримали електропривід.

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Електромобіль Huawei Stelato S9T запропонують у 309-сильній задньопривідній та 516-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Батарея на 100 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 600 км.

Задні сидіння Stelato S9T мають електропривід Фото: Huawei

Також у лінійці є 309-сильний варіант із бензиновим мотор-генератором на 160 сил. Такий універсал може подолати 1305 км на бензині та електротязі.

Між іншим, елегантний електричний універсал показав недавно і Mercedes-Benz.

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