Розкуповують як гарячі пиріжки: кросовер Xiaomi надійшов у продаж за ціною Camry (фото)

Новий Xiaomi YU7 вийшов на ринок. Перший електрокросовер китайського бренду доступний у версіях із запасом ходу до 835 км.

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Електромобіль Xiaomi YU7 в Китаї коштуватиме на рівні Toyota Camry — від 253 500 до 329 900 юанів ($35 000 — 45 500). За перші 3 хвилини продажів на авто надійшло 200 000 онлайн-замовлень, що є новим світовим рекордом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Xiaomi YU7 – п’ятиметровий спортивний електрокросовер із обтічним дизайном у дусі Ferrari Purosangue. У салоні встановили вузький екран на всю ширину передньої панелі та крупний центральний тачскрін.

Запас ходу електрокара сягає 835 км Фото: Xiaomi

Усередині передбачено 36 відсіків для дрібних речей. Об’єм багажника становить 678-1758 л, також є 141-літрове відділення спереду.

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Електрокросовер Xiaomi YU7 досить багато оснащений. Його салон оздоблений шкірою Nappa, а сидіння першого і другого ряду отримали електропривід,. Також є холодильник, підігрів, вентиляція і масаж передніх крісел.

Кросовер багато оснащений Фото: CarNewsChina

Зі старту новий Xiaomi YU7 запропонують у трьох модифікаціях:

YU7 — задній привід, один мотор, 320 к. с. і 528 Н∙м, 5,9 с до 100 км/год, максималка 240 км/год, батарея на 96,3 кВт∙год, запас ходу 835 км;

YU7 Pro — повний привід, два мотори, 496 к. с. і 690 Н∙м, 4,3 с до 100 км/год, максималка 240 км/год, батарея на 96,3 кВт∙год, запас ходу 770 км;

YU7 Max — повний привід, два мотори, 690 к. с. і 866 Н∙м, 3,2 с до 100 км/год, максималка 253 км/год, батарея на 101,7 кВт∙год, запас ходу 760 км.

Між іншим, на ринок вийшов і флагманський електромобіль Cadillac за $340 000.

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