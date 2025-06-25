Думав, що спить: електромобіль Xiaomi постійно "будить" водія з Китаю через завузькі очі

Власник електрокара Xiaomi SU7 із Китаю зіткнувся із нестандартною проблемою. Автомобіль постійно вважає, що водій заснув та подає сигнали про втому.

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Причиною незвичної активності Xiaomi SU7 є анатомічні особливості його власника. Про це китаєць розповів на сайті Sohu.

Лі із провінції Чженцзян зіткнувся із проблемою майже одразу після придбання Xiaomi SU7. Під час поїздки електромобіль видає голосове попередження, яке закликає зосередитися на дорозі, а потім починає самостійно знижувати швидкість.

Власник має завузький розріз очей, тому авто вважає, що він засинає Фото: Sohu

Лі пояснив, що має завузький розріз очей і саме через це електроніка вважає, що він засинає. Як відомо, система контролю втоми водія оснащена камерою, яка якраз стежить за його очима. Тому Лі доводиться ширше розплющувати очі, аби продовжити рух на авто далі.

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Китаєць звернувся до підтримки Xiaomi, де йому повідомили, що камеру технології контролю втоми водія можна відкалібрувати. Є можливість повністю вимкнути систему, проте це знизить рівень безпеки в авто.

Камера контролю втоми водія стежить за його очима Фото: Sohu

Після публікації посту в Лі знайшлися однодумці, які повідомили про аналогічну проблему. Вияснилося, що в Xiaomi створили систему контролю втоми за американським стандартом PERCLOS P80, який вважає людину сонної, якщо повіки перекривають 80% її зіниць. Для жителів Азії цей стандарт не є релевантним.

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