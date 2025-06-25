Думал, что спит: электромобиль Xiaomi постоянно "будит" водителя из Китая из-за узких глаз
Владелец электрокара Xiaomi SU7 из Китая столкнулся с нестандартной проблемой. Автомобиль постоянно считает, что водитель заснул и подает сигналы об усталости.
Причиной необычной активности Xiaomi SU7 являются анатомические особенности его владельца. Об этом китаец рассказал на сайте Sohu.
Ли из провинции Чжэнцзян столкнулся с проблемой почти сразу после приобретения Xiaomi SU7. Во время поездки электромобиль выдает голосовое предупреждение, которое призывает сосредоточиться на дороге, а затем начинает самостоятельно снижать скорость.
Ли объяснил, что имеет узкий разрез глаз и именно поэтому электроника считает, что он засыпает. Как известно, система контроля усталости водителя оснащена камерой, которая как раз следит за его глазами. Поэтому Ли приходится шире открывать глаза, чтобы продолжить движение на авто дальше.
Китаец обратился в поддержку Xiaomi, где ему сообщили, что камеру технологии контроля усталости водителя можно откалибровать. Есть возможность полностью отключить систему, однако это снизит уровень безопасности в авто.
После публикации поста у Ли нашлись единомышленники, которые сообщили об аналогичной проблеме. Выяснилось, что в Xiaomi создали систему контроля усталости по американскому стандарту PERCLOS P80, который считает человека сонным, если веки перекрывают 80% его зрачков. Для жителей Азии этот стандарт не является релевантным.
Между прочим, недавно презентовали первый электрокроссовер Xiaomi.
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