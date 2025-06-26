Раскупают как горячие пирожки: кроссовер Xiaomi поступил в продажу по цене Camry (фото)

Новый Xiaomi YU7 вышел на рынок. Первый электрокроссовер китайского бренда доступен в версиях с запасом хода до 835 км.

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Электромобиль Xiaomi YU7 в Китае будет стоить на уровне Toyota Camry — от 253 500 до 329 900 юаней ($35 000 — 45 500). За первые 3 минуты продаж на авто поступило 200 000 онлайн-заказов, что является новым мировым рекордом. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Xiaomi YU7 — пятиметровый спортивный электрокроссовер с обтекаемым дизайном в духе Ferrari Purosangue. В салоне установили узкий экран на всю ширину передней панели и крупный центральный тачскрин.

Запас хода электрокара достигает 835 км Фото: Xiaomi

Внутри предусмотрено 36 отсеков для мелких вещей. Объем багажника составляет 678-1758 л, также есть 141-литровое отделение спереди.

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Электрокроссовер Xiaomi YU7 достаточно богато оснащен. Его салон отделан кожей Nappa, а сиденья первого и второго ряда получили электропривод,. Также есть холодильник, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел.

Кроссовер богато оснащен Фото: CarNewsChina

Со старта новый Xiaomi YU7 предложат в трех модификациях:

YU7 — задний привод, один мотор, 320 л.с. и 528 Н∙м, 5,9 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, батарея на 96,3 кВт∙ч, запас хода 835 км;

YU7 Pro — полный привод, два мотора, 496 л.с. и 690 Н∙м, 4,3 с до 100 км/ч, максималка 240 км/ч, батарея на 96,3 кВт∙ч, запас хода 770 км;

YU7 Max — полный привод, два мотора, 690 л. с. и 866 Н∙м, 3,2 с до 100 км/ч, максималка 253 км/ч, батарея на 101,7 кВт∙ч, запас хода 760 км.

Между прочим, на рынок вышел и флагманский электромобиль Cadillac за $340 000.

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