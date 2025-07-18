На базе Toyota: Subaru презентовала спортивный электрокроссовер для молодежи (фото)

Презентован новый Subaru Uncharted. Недорогой электрокроссовер способен разгоняться до сотни за 5 с и проезжать почти 500 км без подзарядки.

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Электромобиль Subaru Uncharted поступит в продажу с начала 2026 года по цене примерно от $35 000. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Subaru.

Электрокроссовер предлагают в версиях на 221 и 338 л.с. Фото: Subaru

4,5-метровый купе-кроссовер Subaru Uncharted не является самостоятельной моделью — это близнец нового электрокара Toyota C-HR. У него такой же обтекаемый профиль с аркообразной крышей и скрытые ручки задних дверей, а отличается новичок лишь измененной передней частью в стиле Subaru Solterra 2025.

Салон Subaru Uncharted такой же, как и у собрата. Руль небольшой, а цифровой щиток приборов расположен высоко. Электрокар оснастили 14-дюймовым тачскрином, а передние кресла разделены двухуровневой консолью.

В салоне установили большой тачскрин Фото: Subaru

Базовый электромобиль Subaru Uncharted получил 18-дюймовые диски, камеры кругового обзора, подогрев сидений, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль. В более дорогой версии GT есть 20-дюймовые колеса, панорамная крыша, вентиляция кресел, подогрев руля и акустика Harman Kardon.

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Новый кроссовер Subaru Uncharted предложат в переднеприводной 221-сильной и полноприводной 338-сильной модификациях. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 5 с.

Электрокроссовер достаточно богато оснащен Фото: Subaru

Электромобиль Subaru Uncharted оснащен батареей на 74,7 кВт∙ч. Запас хода составляет более 480 км с передним приводом и более 460 км — с полным. Быстрая зарядка мощностью 150 кВт на 80% занимает 30 минут.

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