На базі Toyota: Subaru презентувала спортивний електрокросовер для молоді (фото)

Презентовано новий Subaru Uncharted. Недорогий електрокросовер здатен розганятися до сотні за 5 с та проїжджати майже 500 км без підзарядки.

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Електромобіль Subaru Uncharted надійде в продаж із початку 2026 року за ціною приблизно від $35 000. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Subaru.

Електрокросовер пропонують у версіях на 221 і 338 к. с. Фото: Subaru

4,5-метровий купе-кросовер Subaru Uncharted не є самостійною моделлю – це близнюк нового електрокара Toyota C-HR. У нього такий же обтічний профіль із аркоподібним дахом та сховані ручки задніх дверей, а відрізняється новачок лише зміненою передньою частиною в стилі Subaru Solterra 2025.

Салон Subaru Uncharted такий самий, як і в побратима. Кермо невелике, а цифровий щиток приладів розташований високо. Електрокар оснастили 14-дюймовим тачскріном, а передні крісла розділені дворівневою консоллю.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: Subaru

Базовий електромобіль Subaru Uncharted отримав 18-дюймові диски, камери кругового огляду, підігрів сидінь, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль. У дорожчій версії GT є 20-дюймові колеса, панорамний дах, вентиляція крісел, підігрів керма та акустика Harman Kardon.

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Новий кросовер Subaru Uncharted запропонують у передньопривідній 221-сильній та повнопривідній 338-сильній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 5 с.

Електрокросовер досить багато оснащений Фото: Subaru

Електромобіль Subaru Uncharted оснащений батареєю на 74,7 кВт∙год. Запас ходу становить понад 480 км із переднім приводом та понад 460 км – із повним. Швидка зарядка потужністю 150 кВт на 80% займає 30 хвилин.

До речі, нещодавно в Україні з'явився екстремальний позашляховий кросовер Subaru.

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