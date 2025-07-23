Маленькая 280-сильная ракета: презентован самый быстрый Opel (фото, видео)

Линейку Opel Mokka 2025 пополнила топовая заряженная версия GSE. Скоростной 280-сильный кроссовер является электромобилем.

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Новый кроссовер Opel Mokka GSE позаимствовал технологии из мира ралли. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Электромобиль Opel Mokka GSE получил мотор на 280 л. с. и 345 Н∙м от FIAT Abarth 600e и Alfa Romeo Juinior Veloce. Такую же силовую установку имеет и раллийный Mokka.

Электрокроссовер стартует до сотни за 5,9 с Фото: Stellantis

Кроссовер массой менее 1600 кг стартует до 100 км/ч за 5,9 с, то есть это самый быстрый Opel. Максимальную скорость ограничили на отметке 200 км/ч. Электрокар сохранил батарею емкостью 54 кВт∙ч, однако его запас хода пока не раскрыли.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Stellantis

Зато известно, что новый Opel Mokka GSE получил самоблокирующийся дифференциал Torsen, спортивную подвеску с новыми амортизаторами и более крупные тормоза.

Важно

Тест-драйв нового Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции

Отличить кроссовер Opel Mokka GSE от стандартной модели можно по несколько измененной передней части, декору на кузове и 20-дюймовым литым дискам с шинами размером Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20.

Ряд технологий позаимствовали у раллийного Opel Mokka Фото: Stellantis

В салоне установили спортивные передние сиденья, а в отделку добавили ярко-желтых акцентов. Также изменили графику цифрового щитка приборов и экрана мультимедийной системы.

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