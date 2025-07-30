Очікується в Україні: Stellantis виводить на ринок електрокросовер за 30 000 євро (фото)

Новий електромобіль Leapmotor B10 виходить на європейський ринок. Компактний доступний електрокросовер є одним із найдешевших у класі і при цьому багато оснащений.

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Ціна Leapmotor B10 в Європі становитиме від 29 900 євро. Про це повідомляється на офіційному на сайті концерну Stellantis.

Як відомо, Stellantis є співвласником китайського Leapmotor та відповідає за його вихід на європейський ринок. Цей бренд повинен невдовзі з’явитися і в Україні – про такі плани заявили в представництві Stellantis.

Leapmotor B10 має шанси вийти на український ринок Фото: Stellantis

Новий Leapmotor B10 – компактний 4,5-метровий електрокросовер, який кидає виклик Kia EV3, Skoda Elroq та Volvo EX30, проте дешевший за них. У нього стриманий дизайн і великий 515-літровий багажник.

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Електромобіль Leapmotor B10 в Європі пропонуватимуть лише з потужнішим 218-сильним мотором і здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с та розвинути 170 км/год.

На вибір запропонують батареї ємністю 56,2 та 67,1 кВт∙год: запас ходу становить 361 та 434 км, відповідно. Швидка (потужністю 168 кВт) зарядка на 80% займає 20 хвилин.

Модель багато оснащена Фото: Stellantis

Кросовер Leapmotor B10 продаватимуть в Європі лише у багато оснащених версіях. Базова комплектація Life включає великий 14,6-дюймовий тачскрін, клімат-контроль,панорамний дах, камери кругового огляду, 18-дюймові диски та набір систем безпеки.

Дорожчий варіант Design додає оздоблення екошкірою, а також електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

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