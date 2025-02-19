Stellantis виводить на ринок недорогий електрокросовер із запасом ходу до 600 км (фото)
Компактний міський електрокросовер Leapmotor B10 запропонують у версіях потужністю 180 і 218 сил. Запас ходу автомобіля сягне 600 км.
Доступний електромобіль Leapmotor B10 готується до виходу на ринок. У березні продажі компактного кросовера стартують у Китаї, а до кінця року з’явиться і в Європі. Про це повідомляється на сайті Autohome.
Новий Leapmotor B10 виведе на європейський ринок концерн Stellantis, який став співвласником китайського бренду. Стартова ціна кросовера в Європі складе приблизно 30 000 євро.
Електромобіль Leapmotor B10 – міський кросовер С-класу з обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова, висувні дверні ручки, тоненькі фари та ліхтарі.Важливо
Розміри Leapmotor B10 2025:
- довжина – 4515 мм;
- ширина – 1885 мм;
- висота – 1655;
- колісна база – 2735 мм;
- маса – 1670 кг.
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Комплектація включає 18-дюймові диски та систему напівавтономного руху.
Електромобіль Leapmotor B10 дебютує із моторами потужністю 180 та 218 к. с. Запас ходу становитиме від 510 до 600 км. Пізніше можуть додати гібридну версію з бензиновим мотор-генератором.
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