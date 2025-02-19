Stellantis виводить на ринок недорогий електрокросовер із запасом ходу до 600 км (фото)

Компактний міський електрокросовер Leapmotor B10 запропонують у версіях потужністю 180 і 218 сил. Запас ходу автомобіля сягне 600 км.

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Доступний електромобіль Leapmotor B10 готується до виходу на ринок. У березні продажі компактного кросовера стартують у Китаї, а до кінця року з’явиться і в Європі. Про це повідомляється на сайті Autohome.

Новий Leapmotor B10 виведе на європейський ринок концерн Stellantis, який став співвласником китайського бренду. Стартова ціна кросовера в Європі складе приблизно 30 000 євро.

Запас ходу електрокара сягне 600 км Фото: Stellantis

Електромобіль Leapmotor B10 – міський кросовер С-класу з обтічним дизайном. У нього плавні обводи кузова, висувні дверні ручки, тоненькі фари та ліхтарі.

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Розміри Leapmotor B10 2025:

довжина – 4515 мм;

ширина – 1885 мм;

висота – 1655;

колісна база – 2735 мм;

маса – 1670 кг.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Stellantis

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високою консоллю. Комплектація включає 18-дюймові диски та систему напівавтономного руху.

Електрокросовер коштуватиме від 30 000 євро Фото: Stellantis

Електромобіль Leapmotor B10 дебютує із моторами потужністю 180 та 218 к. с. Запас ходу становитиме від 510 до 600 км. Пізніше можуть додати гібридну версію з бензиновим мотор-генератором.

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