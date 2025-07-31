В Україні з'явився новий Audi Q5 2025: подробиці та ціни (фото)
Новий Audi Q5 третього покоління вийшов на український ринок. Преміальний кросовер пропонують у бензинових та дизельних модифікаціях потужністю до 367 сил.
Перші кросовери Audi Q5 в Україні уже з'явилися в автосалонах. Їх фото опублікували на сторінках дилерів у Instagram.
Новий Audi Q5 підріс у розмірах та став елегантнішим на вигляд. В Україні доступні як стандартна модель, так і купе-кросовер Audi Q5 Sportback.Важливо
У салоні тепер може бути встановлено до трьох екранів на передній панелі. Салон став просторішим, а об’єм багажника становить 515 л у стандартному Audi Q5 і 470 л – в Sportback.
Базова комплектація Audi Q5 2025 розширена і включає безключовий доступ, клімат-контроль, електропривід дверей багажника, навігацію, парктронік, круїз-контроль, бездротову зарядку смартфонів і набір систем безпеки.
Ціна Audi Q5 в Україні стартує з 2 535 228 гривень за варіант із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 204 к. с. Версія з 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем коштує 2 586 167 гривень, а заряджений кросовер Audi SQ5 із 3,0-літровим бензиновим V6 твін-турбо потужністю 367 к. с. обійдеться в 3 624 549 гривень.
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